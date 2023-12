Mercato Milan: irrompe la Juventus sul difensore! Può portarlo via ai rossoneri, tutti i dettagli sul possibile colpo per gennaio

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juventus si sarebbe inserita nella corsa per Alessandro Marcandalli, difensore classe 2002 della Reggiana ma di proprietà del Genoa.

Asta dietro l’angolo per il difensore seguito anche dal mercato Milan, ma sarebbe un nome importante per i bianconeri anche in chiave futura visto l’addio di Alex Sandro a fine stagione.