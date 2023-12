Mercato Milan, Maldini e la rivelazione sul budget: «Me ne comunicarono uno basso, dopo il mio addio...»

Mercato Milan, Paolo Maldini, DT del club rossonero, ha parlato anche della questione relativa al budget estivo: le dichiarazioni

Nel corso dell’intervista a Repubblica, Paolo Maldini ha parlato così del budget del calciomercato Milan:

BUDGET MERCATO – «A marzo non se n’era ancora parlato e non si può aspettare giugno per programmare il mercato. Poi, 4 giorni prima del licenziamento, Furlani mi comunicò molto imbarazzato un budget basso: io ne presi atto. Dopo la nostra partenza, il budget è addirittura raddoppiato, al netto della cessione di Tonali, e il monte ingaggi è finalmente in linea col nostro piano: deve essere diventato fonte di ispirazione!».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA