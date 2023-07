Lukaku Milan: è rottura totale con l’Inter! Coinvolti i rossoneri. I neroazzurri si defilano dalla corsa per l’attaccante belga

Tra Inter e Romelu Lukaku è rottura totale, i nerazzurri si sono chiamati fuori dalla corsa al belga, dopogli avvenimenti delle ultime ore e il tradimento in favore della Juventus.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, «nella notte tra venerdì e sabato, infatti, l’attaccante belga ha chiamato Piero Ausilio per provare a ricucire, ma la telefonata è durata poco. L’Inter, infatti, ha deciso di interrompere le negoziazioni per riportare in nerazzurro Romelu Lukaku. Non sono stati digeriti i flirt dell’ex Manchester United con la Juventus – che sono andati avanti da tempo, anche nel periodo della finale di UEFA Champions League – e i messaggi mandati al Milan. Inoltre, i nerazzurri sono rimasti indispettiti dalla scomparsa dell’attaccante.»