Mercato Milan, fatta per Lukaku all’Inter? Il clamoroso retroscena. C’è l’accordo con il Chelsea, ma manca una parte in causa

Romelu Lukaku ha scelto l’Inter e l’Inter ha scelto Romelu Lukaku. L’intesa tra i due c’è, ma i neroazzurri hanno trovato un accordo di massima anche con il Chelsea, proprietario del cartellino dell’attaccante, obiettivo di mercato del Milan.

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, 35 milioni è la cifra a cui hanno detto sì i Blues. L’affare però non si più chiudere perché non si trova l’avvocato del giocatore belga Sebastien Ledure: sul più bello, manca il suo ok.