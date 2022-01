Mercato Milan: la Fiorentina fa sul serio per Alvarez

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mercato Milan: la Fiorentina prosegue nella trattativa con il Penarol per Alvarez, resta un ultimo ostacolo, ecco le ultime

Dopo Ikoné, Piatek e Cabral, la Fiorentina vuole mettere a segno un ultimo colpo di mercato in attacco. I viola sarebbero infatti vicini all’accordo col Penarol per Agustin Alvarez. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella notte sono proseguiti i contatti tra i due club con la società toscana che avrebbe fatto un’ultima offerta da 13 milioni di euro.

Resterebbe un solo nodo da sciogliere: ovvero la percentuale sulla futura rivendita che il Penarol vorrebbe inserire del 30%. Una cifra, però, impensabile per la Fiorentina.