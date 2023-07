Krunic Milan: il Fenerbahce mostra interesse, ecco la situazione. Il centrocampista rossonero è finito nel mirino del club turco

Il Fenerbahce non ha chiesto solo di Ante Rebic. Il club turco ha chiesto informazioni su un altro rossonero: Rade Krunic.

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, nessuna offerta è stata recapitata al Milan per il centrocampista. Ad ora, per Pioli Krunic è un giocatore fondamentale nella fase di impostazione di gioco, come le due amichevoli statunitensi hanno dimostrato.