Mercato Milan, Tare fa partire la missione Kean: strategia delineata, questo fattore può fare la differenza

Mercato Milan, i rossoneri rompono gli indugi e puntano su Moise Kean in vista della prossima stagione: la strategia di Tare

Il mercato del Milan non si ferma mai e, con la squadra concentrata sulla rincorsa al vertice, la dirigenza inizia a tessere la tela per il reparto offensivo della prossima stagione. Questa mattina, le pagine di Tuttosport rilanciano con forza un nome che profuma di “usato sicuro” per Massimiliano Allegri: quello di Moise Kean. Nonostante un’annata complicata a Firenze, il centravanti azzurro resta il chiodo fisso del tecnico toscano, che lo ha visto crescere e debuttare ai tempi della Juventus.

Mercato Milan, la strategia per Kean: oltre i 62 milioni della clausola

L’indiscrezione di mercato prende corpo dopo la missione milanista a Firenze durante il pareggio per 2-2 tra Fiorentina e Torino:

L’Emissario al Franchi: Un osservatore rossonero era presente in tribuna con un compito preciso: “spiare” i movimenti di Kean. Il titolo del quotidiano torinese è inequivocabile: “Operazione Kean, il Milan lo spia” .

Un osservatore rossonero era presente in tribuna con un compito preciso: “spiare” i movimenti di Kean. Il titolo del quotidiano torinese è inequivocabile: . Il Nodo Clausola: La cifra per liberarlo è monstre: 62 milioni di euro . Tuttavia, il piano di Igli Tare e della dirigenza è chiaro: non pagare la clausola, ma aprire una trattativa diretta con il club viola.

La cifra per liberarlo è monstre: . Tuttavia, il piano di e della dirigenza è chiaro: non pagare la clausola, ma con il club viola. Il Fattore Retrocessione: La posizione della Fiorentina, attualmente in piena lotta per non retrocedere, potrebbe giocare a favore del Diavolo. In caso di caduta in Serie B o di mancato rilancio, i toscani potrebbero essere costretti a trattare la cessione della loro stella a cifre più ragionevoli rispetto alla clausola.

Perché Kean?

Per Allegri, Moise rappresenta l’identikit perfetto: forza fisica, attacco della profondità e una conoscenza totale dei dettami tattici del Mister. In un attacco che attende il pieno rientro di Gimenez e si gode l’esperienza di Füllkrug, Kean porterebbe quella freschezza e cattiveria agonistica necessaria per le notti di Champions 2026.