Milan Kamada: secondo colpo a zero, è fatta! I dettagli. Dopo Sportiello, in arrivo il nipponico dalla Germania

50 milioni di budget per il mercato rossonero, che però inizia con un acquisto che non ha visto soldi. Il secondo colpo del Milan è fatto: è arrivato Daichi Kamada, giocatore giapponese dell’Eintracht Francoforte. Il trequartista ha firmato un contratto di cinque anni, fino al 2028 per legarsi in rossonero.

Ora il problema del Milan è la quantità di giocatori che ha in quella zona di campo. Oltre a De Ketelaere, c’è anche Brahim Diaz. L’unica soluzione sarà spostare lo spagnolo a destra, qualora rimanesse e non facesse ritorno a Madrid. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.