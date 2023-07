Mercato Milan, David protagonista con il Lille! Cosa è successo. L’ex obiettivo rossonero si è messo in mostra in amichevole

Il Lille parte forte in amcihevole rifilando un 7-2 al Cercle Brugge. Un inizio positivo non solo per la squadra, ma anche per Jonathan David.

L’obiettivo di mercato del Milan e della Juventus ha segnato quattro dei gol in tabellino. Lontano dai riflettori rossoneri, questi gol potrebbero essero uno spunto per la dirigenza bianconera.