Mercato Milan, dall’Iraq assicurano: contatto con Sergio Ramos e offerta sul piatto. I dettagli

Mercato Milan, importante indiscrezione dall’Iraq: i rossoneri hanno messo sul piatto 5 milioni di dollari per convincere Sergio Ramos

Il calciomercato invernale 2026 regala un colpo di scena che profuma di leggenda. Sergio Ramos, svincolato dopo l’esperienza in Messico con il Monterrey, non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Mentre il club iracheno Al-Quwa Al-Jawiya spinge per portarlo in Medio Oriente, emerge una clamorosa indiscrezione che porta dritto a Milanello.

Mercato Milan, il duello: l’Iraq chiama, il Milan risponde

A svelare l’inserimento rossonero è stato proprio il presidente della società irachena, Maad Badai, ai microfoni di AS:

L’offerta del Diavolo: Secondo quanto appreso dal club iracheno, il Milan sarebbe entrato con forza nella corsa al classe ’86, mettendo sul piatto uno stipendio di cinque milioni di dollari .

Secondo quanto appreso dal club iracheno, il Milan sarebbe entrato con forza nella corsa al classe ’86, mettendo sul piatto uno stipendio di . La tentazione irachena: Badai conferma che la sua offerta è “autentica e sincera al cento per cento” e che l’agente del giocatore l’avrebbe accolta volentieri. Tuttavia, l’inserimento di un top club europeo come il Milan cambia totalmente le carte in tavola.

Badai conferma che la sua offerta è “autentica e sincera al cento per cento” e che l’agente del giocatore l’avrebbe accolta volentieri. Tuttavia, l’inserimento di un top club europeo come il Milan cambia totalmente le carte in tavola. Leader per Allegri: In un reparto che ha visto sfumare Aké e che attende Gila per giugno, Ramos rappresenterebbe il “docente” perfetto per la difesa di Massimiliano Allegri, portando quell’esperienza internazionale necessaria per gestire la pressione del rush finale Scudetto.

Strategia o suggestione?

Per Igli Tare, Sergio Ramos a parametro zero sarebbe l’ennesimo colpo “alla Modrić”: un instant-player capace di alzare il livello mentale di tutto lo spogliatoio. Sebbene l’età (40 anni a marzo) suggerisca prudenza, la sua integrità fisica mostrata in Messico e il carisma intatto lo rendono una tentazione fortissima per la proprietà RedBird, sempre attenta a profili che coniugano valore tecnico e appeal commerciale globale.