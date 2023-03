Grujic Milan: ecco quanto c’è di vero su questa pista

Grujic Milan: ecco quanto c’è di vero sulla pista che porta al centrocampista del Porto. I dettagli sul mercato rossonero

Come riportato dal Corriere dello sport, il Milan ha bisogno di un riparare alla perdita di Kessie a centrocampo nella prossima sessione di mercato.

Maldini e Massara a tal proposito hanno individuato in Grujic del Porto il rinforzo giusto. La scadenza del contratto fissata al 2026 è un ostacolo per Milan e per questo, al momento, si tratta solo di un interesse e niente di più.