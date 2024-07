Mercato Milan, INCASTRO per la terza punta! I nomi in ballo e l’ultima INDISCREZIONE. Il punto fatto da Luca Marchetti

I dirigenti e gli uomini del mercato Milan hanno chiuso il colpo Alvaro Morata, ma le operazioni in entrata per il reparto offensivo potrebbero non essere affatto finite. Da settimane si rincorrono i nomi di Fullkrug, Duran e Abraham: sono giorni di riflessioni per i dirigenti, molto dipenderà dall’eventuale cessione di Jovic. Questo il punto della situazione fatto da Luca Marchetti a Sky Sport.

PAROLE – «Intensione del Milan di andare a raddoppiare la figura del centravanti, abbiamo parlato di Fullkrug e di altri nomi. Jovic può essere scarificato e può arrivare anche il terzo attaccante. Riflessioni in società che vengono fatte quotidianamente. È spuntato anche il nome di Samardzic, che ha caratteristiche diverse ma è pur sempre un giocatore offensivo che può giocare a ridosso della punta»