Mercato Milan: il diavolo pensa a Botman per il vice Kjaer. Il punto

Mercato Milan: il diavolo pensa a Botman per il vice Kjaer. La situazione però è tutt’altro che semplice. Ecco il punto della situazione

Il mercato del Milan comincia ad infiammarsi per gennaio. Maldini e Massara sono a caccia di un difensore per sostituire Simon Kjaer e per il momento stanno valutando una serie di profili.

Uno tra tutti è Botman del Lille. Il gigante dei francesi piace parecchio ai rossoneri, ma l’altro club di Elliott spara alto. Secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri chiederebbero un prestito con diritto di riscatto. La valutazione si aggira sui 25-30 milioni di euro.