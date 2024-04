Mercato Milan, spunta l’attaccante a parametro zero? L’idea di Ibrahimovic

Mercato Milan, occasione Martial a parametro zero per l’attacco? Ibrahimovic ci pensa ma la pista è complicata

Come riportato da calciomercato.com, Antony Martial lascerà il Manchester United a parametro zero il prossimo 30 giugno.

L’attaccante classe ’95 potrebbe diventare una ghiotta occasione per il calciomercato Milan con Ibrahimovic che avrebbe sondato la pista. Al momento però l’opzione appare complicata: sul ragazzo sarebbero in vantaggio Juve e Inter, pronte a chiudere il colpo. Le prossime settimane comunque saranno decisive in un senso o nell’altro.