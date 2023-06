Guler Milan: una big europea si fa avanti? Ecco tutta la verità! Il talento turco avrebbe detto sì al Siviglia

Mezza Europa è interessata a Arda Guler, Milan compreso. Ad attirare l’interesse delle squadre europee il suo talento e la clausola del Fenerbahce: 17,5 milioni per arrivare al giocatore turco. Cosa frena, invece, sono le commissioni che devono essere pagati ai vari agenti.

Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, il Siviglia sarebbe interessato, così come il giocatore, ma il club spagnolo non regge le spese che riguardano tale affare.