Mercato Milan, è lui la principale alternativa a Zirkzee! Moncada accelera, pronta l’offerta

Mercato Milan, è Guirassy la principale alternativ a Joshua Zirkzee: Moncada pronto a pagare la clausola rescissoria della punta

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, se Zirkzee rappresenta il primo obiettivo del calciomercato Milan per l’attacco della prossima stagione è altrettanto vero che sul taccuino di Moncada resiste a pieno titolo la candidatura di Guirassy, attaccante dello Stoccarda già cercato dai rossoneri a gennaio.

Il Diavolo sarebbe prontissimo a pagare la clausola rescissoria da 17.5 milioni di euro allo Stoccarda tanto che la punta potrebbe sbarcare a Milanello anche insieme al centravanti del Bologna nel caso in cui non si dovesse giungere all’accordo per il rinnovo di Jovic.