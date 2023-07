Gabbia Milan: è fatta con il Villarreal! I dettagli dell’operazione. Il difensore lascerà presto al tournée per volare in Spagna

Doveva essere titolare in Milan Real Madrid e poi partire in direzione Spagna. Niente maglia per Mattia Gabbia, che vede già la prossima destinazione.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, è fatta per il difensore al Villarreal: la formula è quella del prestito secco. Un altro italiano, dunque, lascia la maglia rossonera in questa sessione di mercato.