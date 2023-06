Frattesi Milan: l’Inter rallenta, si riapre la corsa? Lo scenario. È Brosovic la pedina mancante dello scacchiere neroazzurro

Il Milan potrebbe tornare in corsa per Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo vuole l’Inter e viceversa, ma i neroazzurri hanno un problema: la trattativa Brozovic-Al Nassr è in stand-by per la volontà del giocatore di non trasferirsi subito nel campionato saudita.

Questo rallentamento inoltre, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, rischia di allontanare Frattesi: senza i milioni della cessione del croato sarà impossibile affondare il colpo con il Sassuolo. Nuovo scenario potrebbe aprirsi, con Juve e Roma anche affacciati.