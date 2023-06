Il Milan femminile si sta muovendo in vista del prossimo calciomercato estivo. Dall’Inghilterra potrebbe arrivare la sostituta di Nouwen

come riportato dalla BBC il club rossonero avrebbe messo nel mirino la centrale Grace Fisk, classe ’98, in uscita dal West Ham. Oltre al club rossonero sulle tracce dell’inglese ci sarebbero anche il Betis Siviglia e il Chicago Red Stars, anche se non è da scartare l’ipotesi di una permanenza in patria.