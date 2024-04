Mercato Milan, il club rompe gli indugi: in estate andranno a segno questi TRE COLPI. I dettagli e le mosse dei rossoneri

La Gazzetta dello Sport non ha alcun dubbio su quelle che potrebbero essere le prossime mosse del Milan in sede di mercato. Il club, stando a quanto si apprende, andrà a caccia di tre profili.

Innanzitutto un nuovo numero 9, destinato ad ereditare il ruolo e la posizione di Giroud. Poi un centrocampista difensivo e per ultimo ma non per importanza un nuovo terzino per rinforzare le corsie esterne. Sono queste le priorità del club.