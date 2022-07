Mercato Milan, ecco quando i rossoneri contato di chiude la trattativa per De Ketelaere: i dettagli

Ecco quando il Milan conta di chiudere la trattativa per De Ketelaere: i dettagli

Il Milan è pronto ad un nuovo rilancio per Charles De Ketelaere e per chiudere la trattiva: i rossoneri stanno infatti per alzare la loro offerta al Bruges fino ad a 35 milioni di euro, bonus compresi.

Come riportato da Repubblica, il club rossonero conta di chiudere la trattiva entro la metà di questa settimana.