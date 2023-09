Mercato Milan, due obiettivi per il futuro! Le idee di Furlani. I rossoneri hanno in mente di rinforzare così la rosa

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan ha già pronto un piano per le prossime sessioni di mercato. Rivoluzionata già in parte la squadra, i rossoneri fissano già i prossimi obiettivi.

Per il quotidiano, l’idea di Furlani sarebbe quella di mettere a disposizione di Stefano Pioli un terzino sinistro, che sia un vice Theo Hernandez, e un centrale. Per quest’ultimo, non sono ancora usciti nomi.