Milan, si tratta con il Villarreal: il doppio asse Danjuma Chukwueze. Due nomi per i rossoneri in casa Villarreal

Il Milan intensifca i suoi rapporti con il Villarreal. I rossoneri sono sulle tracce di due giocatori del club spagnolo. Il primo è Samuel Chukwueze: è la scelta per la fascia destra da settimane. La sua valutazione rimane la stessa: 25 milioni per avere il giocatore.

Per Arnaut Danjuma, invece, il Milan ha provato a chiedere un prestito oneroso, ricevendo un no come risposta. I contatti tra i rossoneri e il Villarreal continuano, il sogno del club è quello di averli entrambi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.