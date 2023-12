Mercato Milan, Dario Canovi ha consigliato Giorgio Furlani: necessario intervenire a gennaio per potenziare la squadra

A TMW Dario Canovi ha parlato così del prossimo calciomercato Milan consigliando Furlani:

«Sicuramente dal Milan, che non ha le qualità per essere avversario dell’Inter. Anche il Napoli potrebbe fare qualcosa. Come la Juve a centrocampo, anche se non credo che avrà tanto da spendere».