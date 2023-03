Mercato Milan, Dest: no al riscatto, verso il ritorno al Barcellona. Direzione Spagna per lui, che non ha convinto il club

Il conto delle delusioni di questo mercato rossonero è alto e tra questi figura anche Sergino Dest, preso in prestito dal Barcellona.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri quasi certamente non pagheranno i 20 milioni di euro per il riscatto, più facile un ritorno in Catalogna.