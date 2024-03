Mercato Milan, il Manchester United ha preso una decisione sul futuro di Amrabat. La situazione

Mercato Milan, il Manchester United ha deciso di non precedere al riscatto di Amrabat: il centrocampista torna alla Fiorentina

Importante indiscrezione riportata da TMW sul futuro di Sofyan Amrabat, ex obiettivo del calciomercato Milan.

Il Manchester United infatti, dopo aver speso 9 milioni di euro la scorsa estate per il prestito, ha deciso di non sborsare i 20 milioni di euro (a cui andrebbero aggiunti ulteriori 5 milioni di euro di bonus) necessari per il riscatto. Il centrocampista tornerà alla Fiorentina.