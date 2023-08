De Roon Milan: spunta la nuova pista! TUTTI i dettagli. Il giocatore è nel mirino di Furlani, nonostante discosti dal profilo ideale

Il centrocampo del Milan è in continua evoluzione. I rossoneri potrebbero perdere Rade Krunic, con il Fenerbahce pronto ad offrire una cifra tra di 7-8 milioni. Da alternativa o da vero centravanti, il Milan ha pronta il suo piano B.

Come spiega stamattina sempre Tuttosport, il nuovo profilo è quello di Martin De Roon dell’Atalanta. Non è l’identikit dell’acquisto di Furlani e Moncada: ha 32 anni ed è in scadenza nel 2024. Tuttavia, l’olandese ha costi accessibili e ha esperienza, in Italia e in Europa.