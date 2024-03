Mercato Milan, clamoroso De Laurentiis: vuole soffiare l’obiettivo ai rossoneri! ULTIME

Mercato Milan, clamoroso De Laurentiis: vuole soffiare l’obiettivo alla dirigenza rossonera! Tutti gli AGGIORNAMENTI

Nelle ultime settimane sta cambiando in maniera inattesa il futuro di Jonathan David, attaccante presente ormai da diverso tempo nella lista del calciomercato Milan in vista dell’estate.

Il Napoli a giugno sarà chiamato a sostituire Osimhen e De Laurentiis starebbe puntando ora con decisione sul centravanti canadese del Lille. Ancora non è stato mosso alcun passo concreto, ma è normale che se il Milan vorrà acquistarlo dovrà fare in fretta per evitare spiacevoli sorprese. Lo riporta Tuttomercatoweb.