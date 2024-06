Theo Hernandez Milan, Pastore fa CHIAREZZA: «Resta? Non lo so, la situazione è questa». Le dichiarazioni del giornalista

Giuseppe Pastore ha parlato ai microfoni del podcast di Cronache di Spogliatoio “Euro Cronache” del Milan soffermandosi in modo particolare sul caso Theo Hernandez. Di seguito le parole del giornalista:

PAROLE – «Non lo so, perché il discorso è simile a quello che facevamo adesso: se il giocatore vuole andare, perché le micro espressioni dell’altro giorno lasciano intendere questo, che porti un’offerta, è il ragionamento del Milan. E secondo me Theo le offerte le può portare, titolare della Francia, qualcuno lo vedrà (ride ndr). In questo caso, chiaramente, se vale, e per me vale sempre, il vecchio proverbio che se un giocatore è scontento bisogna lasciarlo andare, è giusto che vada. Così come dicevamo spesso di Lautaro, non so, ce ne saranno di squadre più forti del Milan sicuramente, ma non so quante squadre garantiscano competitività e soldi e Champions League. Saranno 6 o 7 in tutto il mondo. Tutte vogliono Theo Hernandez? Beh forse il Bayern Monaco si, qualche inglese forse si, però comunque non è scontato. Però mi sembra che il giocatore non abbia con la società Milan quel feeling che aveva fino a qualche anno fa».