Guirassy Milan, la clausola fa gola a un top club! Progetto presentato al giocatore: sfuma l’attaccante? Le ultimissime sul calciomercato

Tra gli attaccanti maggiormente accostati al mercato Milan c’è anche Guirassy, giocatore dello Stoccarda la cui clausola da 17,5 milioni fa gola a molti club. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Borussia Dortmund starebbe spingendo per l’attaccante.

PAROLE – «Il Borussia Dortmund continua a insistere sull’accordo con Serhou Guirassy come priorità, anche dopo la decisione di separarsi da Terzic. Il BVB spinge dalla parte del giocatore con la proposta di contratto e il progetto presentato, in attesa del suo via libera. Clausola rescissoria: € 17,5 milioni».