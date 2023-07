De Ketelaere Milan: il Psv valuta solo questa ipotesi! Cosa succede. Il rossonero è in uscita, i rossoneri cercano una strategia

Il Milan vorrebbe inserire tra i nomi in uscita anche quello di Charles De Ketelaere. L’obiettivo dei rossoneri, però, è quello di evitare una minusvalenza, chiedendo almeno 25 milioni per il belga.

Il PSV, squadra in pole per il trequartista rossonero, ha altre idee. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il club olandese chiede solo il prestito. Futuro dunque ancora in bilico per De Ketelaere.