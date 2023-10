Mercato Milan, David in rossonero già a gennaio? Ecco cosa filtra sulla prossima sessione di calciomercato

Il mercato Milan potrebbe muoversi subito sul mercato di gennaio non solo per cercare un rinforzo in difesa ma anche in attacco.

Infatti secondo quanto riportato da calciomercato.com, i rossoneri vorrebbero portare subito a Milano l’attaccante del Lille David anche se per il momento la trattativa sembra molto complicata.