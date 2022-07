Mercato Milan, dal Belgio arrivano ottime notizie sulla trattativa per Charles De Ketelaere: c’è fiducia per la chiusura dell’operazione

Come riferito da RTL Sport in Belgio, in casa Milan c’è grande fiducia per la chiusura dell’operazione De Ketelaere con il Bruges.

I rossoneri hanno presentato un’offerta da 30 milioni di euro: vanno limate ancora alcune distanze ma l’ottimismo regna sovrano.