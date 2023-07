Mercato Milan, fortissima concorrenza del Manchester United per Hojlund: a breve grossa offerta all’Atalanta per l’attaccante

Come riporta il Telegraph, il calciomercato Milan deve far fronte alla forte concorrenza del Manchester United per Hojlund dell’Atalanta.

I Red Devils soni pronti a mettere sul piatti 50 milioni di sterline, quasi 60 milioni di euro, per la punta.