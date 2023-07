Colombo Milan: il futuro nelle mani di Pioli! La situazione. L’attaccante rossonero partirà negli States, poi forse direzione Genova

Il futuro di Lorenzo Colombo è ancora in bilico e Stefano Pioli ha in mano il potere per deciderlo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Twitter, il Genoa è interessato al giocatore, ma dovrà attendere.

Il tecnico rossonero, infatti, ha deciso che la scelta sul giocatore verrà presa solo dopo la fine tournée in USA.