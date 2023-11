Mercato Milan appeso a un filo: cosa succede in caso di eliminazione dalla Champions

Mercato Milan appeso a un filo: cosa succede nel caso in cui i rossoneri venissero eliminati dalla Champions

La partita di questa sera è fondamentale per il cammino europeo del Milan ma anche per la definizione del prossimo mercato di gennaio. Una sconfitta significherebbe praticamente l’eliminazione dei rossoneri dalla coppa più prestigiosa.

Uno scenario da evitare. Come riportato dal Corriere della Sera, in caso di passaggio del turno i rossoneri incasserebbero 20 milioni di euro: una somma data da premi Uefa, incentivi degli sponsor e un sold out in più al botteghino e che permetterebbe di finanziare i prossimi colpi.