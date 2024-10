Mercato Milan, Moncada e Ibrahimovic sorprendono: può arrivare il colpo in mediana

Mercato Milan, Moncada e Ibrahimovic tentano il colpo Cardoso a centrocampo: servono 20 milioni di euro. I dettagli

Tempo di calciomercato Milan durante la pausa per le Nazionali. Rossoneri che devono allungare il reparto di centrocampo e per questo è avviata la ricerca di un vice Fofana, che faccia rifiatare il francese quando serve.

In questo senso, Cardoso più di Ricci. Il primo infatti detiene il doppio passaporto, statunitense e italiano, e quindi sarebbe tesserato come comunitario. La valutazione è intorno ai 20 milioni di euro e potrebbe essere schierato in mediana anche di fianco all’ex Monaco. Moncada vorrebbe prelevarlo per 15 milioni di euro.