Mercato Milan, Buongiorno piace proprio a tutti! Cinque squadre in corsa: gli aggiornamenti sul difensore del Torino

Le prestazioni di Alessandro Buongiorno non stanno passando inosservate in Italia né tantomeno in Europa. Come riportato da Calciomercato.com, ci sarebbero almeno cinque squadre sulle sue tracce.

Non solo il Milan, che un tentativo lo aveva fatto anche a gennaio e lo rifarà in estate. Sul capitano granata ci sono anche Napoli e Inter in Italia, mentre all’estero piace soprattutto a Bayern Monaco e Atletico Madrid.