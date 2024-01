Mercato Milan, Furlani e Moncada prenotano il colpo a zero per giugno: in difesa arriva lui

Mercato Milan, Furlani e Moncada prenotano il colpo a parametro zero per giugno: in difesa bloccato Adarabioyo. Le ultime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Furlani e Moncada stanno lavorando anche per il calciomercato Milan estivo e in questo senso hanno già mosso passi importanti per un difensore a parametro zero.

I due dirigenti hanno di fatto bloccato Adarabioyo, difensore di 26 anni del Fulham in scadenza di contratto a giugno. Le prossime settimane saranno utili per perfezionare l’intesa.