Mercato Milan, è tempo dei saluti: tre rossoneri a sorpresa diranno addio in estate

Mercato Milan, è tempo dei saluti: tre rossoneri a sorpresa diranno addio nel corso della prossima sessione estiva

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato Milan, svelando i nomi di tre possibili e ormai quasi certi partenti nel corso della prossima sessione.

A partire da Giroud, che come noto da diverse settimane proseguirà la sua carriera in MLS. A lasciare il Milan dovrebbero essere quasi sicuramente anche Jovic e Bennacer, entrambi in uscita e con buone probabilità di cambiare aria.