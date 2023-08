Mercato Milan, deciso il futuro di Beltran: giocherà in questo club di Serie A. In programma per domani le visite mediche

Tutto fatto per Beltran alla Fiorentina. Sono i viola alla fine ad aggiudicarsi la corsa al giovane attaccante argentino, inseguito anche dal Milan in queste ultime settimane.

Come riportato da Sky Sport, il club di Commisso ha trovato l’intesa con il River Plate sulla base di una proposta da 25,5 milioni di euro, battendo così anche la concorrenza della Roma. In programma per la giornata di domani le visite mediche.