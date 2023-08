Ballo Toure Milan: conteso da due club, il giocatore tergiversa. Non c’è ancora decisione sul futuro, mentre le squadre lo osservano

Il Milan cerca soluzioni per Fode Ballo Toure, terzino sinitro rossonero. Come nel caso di Messias, anche in questo caso è sfida a due per il giocatore.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Bologna e Werder Brema sono interessati al giocatore. Ballo Toure, tuttavia, non ha ancora scelto quale sarà il suo futuro.