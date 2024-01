Mercato Milan: un attaccante servirebbe più del difensore? La risposta di Collovati

L’ex calciatore Fulvio Collovati ha voluto dire la sua sulle prossime mosse del mercato Milan per gennaio e non solo: le sue parole

Intervistato in esclusiva da Milannews24, Fulvio Collovati si è espresso così sulle possibili mosse del mercato Milan: i rossoneri sono alla caccia di un nuovo difensore ma secondo l’ex calciatore forse sarebbe più opportuno intervenire nel reparto offensivo.

PAROLE – «I rossoneri hanno avuto anche difficoltà a causa di qualche errore nella sessione estiva dove serviva un rinforzo in attacco. Giroud non è eterno, va per i 38, e quindi forse una punta andava presa ma forse la prenderanno adesso a gennaio anche se sembrerebbe che stiano dando fiducia a Jovic. Se intervenisse lo farebbe solo in virtù degli infortuni perché sennò sarebbero apposto così».

