Mercato Milan, l’Inter fa sul serio per Arnautovic! Le ultime. L’ex obiettivo rossonero spinge il Bologna a una nuova decisione

Derby di mercato o ipotetici derby si sono susseguiti in questa sessione di mercato. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello che riguarda Marko Arnautovic, ex obiettivo del Milan e ora nel mirino dell’Inter.

L’Inter ieri aveva mosso un’offerta al Bologna per Marko Arnautovic, che è stata rifiutata dal Bologna. Come scrive la Gazzetta dello Sport, l’Inter è decisa a tornare alla carica per l’attaccante, che ha superato Beto nella gerarchia di preferenze nerazzurre. La richiesta del Bologna è di 15-20 milioni.