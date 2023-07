Alejo Veliz Milan: Moncada stregato, Furlani attende! Cosa filtra. Il talento dell’Uruguay spera nell’Europa, l’Italia lo osserva

L’ultimo obiettivo per il mercato del Milan, in chiave attacco, è il nome di Alejo Veliz. Secondo quanto riportato da Daniele Longo su Twitter, il giocatore ha impressionato Moncada ai Mondiali Under 20.

La volontà dell’entourage è quella di portare il giocatore in Europa, ma per ora non è stata intavolata alcuna trattativa con il Milan. Nelle prossime settimane, i rossoneri faranno le loro valutazioni.