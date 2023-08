Mercato Milan, congelata la cessione di un giocatore della rosa rossonera: almeno fino a gennaio non si muoverà

Quella che sembrava una cessione certa fino a poche settimane fa è diventata via sempre meno probabile. Yacine Adli con ogni probabilità resterà ancora al Milan.

A riportarlo è Tuttosport, che spiega come il centrocampista almeno fino al ritorno di Bennacer dall’infortunio rimarrà a Milano per fare il vice Krunic. A gennaio, poi, si vedrà come procedere.