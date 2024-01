Mercato Milan, Dybala via dalla Roma a prezzo di saldo? Novità sulla clausola

Mercato Milan, Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma a prezzo di saldo già a gennaio: spunta la novità sulla clausola rescissoria

Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma a gennaio. Come riferito da Foot Mercato infatti, è spuntata una clausola di soli 13 milioni di euro nel contratto dell’ex obiettivo del calciomercato Milan.

La cifra è valida sia per l’Italia che per l’estero: la Roma può annullare quella per la Serie A pagando all’ex Juve un bonus tra i 3 e i 5 milioni di euro.