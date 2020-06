Jeremy Menez alla Reggina: l’ex Milan si presenta ai nuovi tifosi e racconta alcuni aneddoti legati al proprio recente passato calcistico

Nuova avventura nel calcio italiano per Jeremy Menez che dalla prossima stagiona affronterà la Serie B con la maglia della Reggina. Intervenuto in conferenza stampa al fianco del presidente della Reggina Luca Gallo, l’ex rossonero Jeremy Menez si presenta così al pubblico dello stretto:

«Ringrazio Dimitrios Sounas per avermi lasciato il numero, il 7, al quale ci tengo parecchio. Per due-tre anni avevo perso la passione di poter lavorare al 100%, il calcio lo amiamo tanto, ma contano i rapporti personali. Ho avvertito una sensazione positiva parlando con il presidente. Io farò il massimo e cercherò di aiutare i miei compagni. Ma non forzerò nessuno, sono a disposizione di tutti i miei compagni. Dobbiamo lavorare per vincere il campionato e andare in serie A, io non mi nascondo. C’è fiducia e c’è amore tra di noi, io ho sentito questo, c’erano altre squadre, ma ho voluto fortemente la Reggina».