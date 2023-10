Meluso a DAZN: «Vogliamo vincere, sull’assenza di Osimhen dico questo»

Meluso, DS del Napoli, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Milan al Maradona: le dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN prima di Napoli-Milan, il DS dei partenopei, Meluso, ha dichiarato:

«Le partite sono tutte importanti, quella di oggi crea stimoli maggiori ma credo che il Napoli abbia una rosa altamente competitiva per stare nelle parti alte della classifica. Vincere aiuta a vincere, le vittorie sono un toccasana. Il passato è passato, pensiamo a stasera per cercare di arrivare quanto più in alto possibile e dare una gioia ai tifosi. Assenza Osimhen? Non averlo non è mai positivo però la nostra rosa, specie come centravanti, ha calciatori di altissimo profilo. Possiamo schierare una formazione sempre competitiva».