Meite torna al Torino. Ecco chi lo sostituirà al Milan

Meite lascia il Milan e torna al Torino, prende quota l’idea di un giovane come possibile sostituto: Pobega

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi si è concluso senza riscatto l’esperienza in prestito di Meite al Milan. Il centrocampista francese torna dunque al Torino in attesa di conoscere il proprio futuro mentre in casa rossonero è cominciata la caccia per il suo sostituto.

Il nome più caldo sembra essere quello di Pape Sarr del Metz, cercato anche la scorsa estate, mentre resta sempre in ballo anche il profilo di Mahdi Camara, ma prende quota la possibile permanenza in prima squadra di Tommaso Pobega utile anche per la lista Uefa.